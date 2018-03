Trauerzug und Requiem für Kardinal Lehmann

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen an der Augustinerkirche, wo der ehemalige Mainzer Bischof am Dienstag vergangener Woche aufgebahrt wurde. Nach einem kurzen Gebet in dieser Kirche des Priesterseminars formiert sich um 14.00 Uhr ein Trauerzug mit rund 350 Teilnehmern, unter ihnen 200 Priester aus dem Bistum Mainz, das auch Hessen und die Exklave Bad Wimpfen in Baden-Württemberg umfasst. Die Prozession geleitet den Leichnam des Kardinals in den Dom.

Dort beginnt um 15.00 Uhr das Requiem für Lehmann, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die drei Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD), Volker Bouffier (CDU) und Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen. Die Bundesregierung vertritt Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die evangelische Kirche der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom.

Die Messe wird vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf geleitet, zusammen mit zwölf weiteren Geistlichen, unter ihnen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Zum Abschluss des Gottesdienstes wird Kardinal Lehmann in der Westkrypta des Doms beigesetzt.