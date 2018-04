Traumwetter: Aber nur bis Freitag

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen sollten in den nächsten Tagen die Sonnenmilch nicht vergessen. Das warme und sonnige Wetter hält dank Hoch «Norbert» noch bis Freitag an, prognostizierte der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach. Bei wolkenlosem Himmel und nur zeitweise frischem Ostwind am Mittwoch werden zwischen 23 und 27 Grad erwartet. Bei 9 bis 14 Sonnenstunden ist auch die UV-Strahlung und damit das Sonnenbrandrisiko nicht zu unterschätzen.