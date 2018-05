Treffen mit Nobelpreisträgern bei Besuch des Dalai Lama

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei seinem Besuch in Darmstadt will der Dalai Lama im Spätsommer mit den Friedensnobelpreisträgern Lech Walesa und Rebecca Johnson von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) über die friedliche Lösung von Konflikten diskutieren. Der Dalai Lama besucht Darmstadt am 19. September zum ersten Mal überhaupt, wie die Tibet Initiative Deutschland als Veranstalterin am Mittwoch mitteilte. Das 82 Jahre alte geistige Oberhaupts der Tibeter erhielt den Friedensnobelpreis 1989.