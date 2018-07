Triathlon-Duell zwischen Lange und Frodeno um EM-Titel

Triathleten starten 2017 am Langener Waldsee bei Frankfurt am Main zur ersten Disziplin beim Ironman. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Ironman der Triathleten heute in Frankfurt steht das Duell zwischen Weltmeister Patrick Lange und Jan Frodeno im Blickpunkt. Der 31-jährige Lange aus Darmstadt war am Main vor einem Jahr Sechster geworden und hatte anschließend in Hawaii gewonnen. Der Start des zweimaligen Ex-Weltmeisters Frodeno am Main war nach einem schweren Sturz vor zwei Wochen im Radtraining nicht sicher. Erst am Mittwoch entschied sich der 36 Jahre alte Kölner dazu, bei der Europameisterschaft anzutreten.