Trickdiebstahl in Banken: Mitglieder einer Bande verurteilt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Trickdiebstählen in zwei schwäbischen Banken sind zwei Mitglieder einer Bande am Freitag verurteilt worden. Die beiden 62-Jährigen aus Frankfurt und Offenbach hatten zuvor am Landgericht Stuttgart eingeräumt, in unterschiedlichen Rollen geholfen zu haben, dass die Bande in den Räumen von Banken in Stuttgart und Böblingen trickreich insgesamt 1,7 Millionen Euro von zwei mittelständischen Firmen ergaunern konnte. Der eine wurde wegen schweren Diebstahls zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, der andere kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Ihren Anteil an der Beute von 600 000 und 50 000 Euro müssen sie zurückzahlen (Az.: 5 KLs 200 Js 95089/16).