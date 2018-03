Trinkwasser in Kassel muss nicht mehr abgekocht werden

Kassel (dpa/lhe) - Nach einer Verunreinigung kann das Trinkwasser in Kassel nun wieder bedenkenlos verwendet werden. Das Abkochgebot in einigen Kasseler Stadtteilen sei aufgehoben, berichtete der Versorger am Montag nach Absprache mit dem Gesundheitsamt. Die Empfehlung war am Freitag ausgesprochen worden, da in einer routinemäßig untersuchten Wasserprobe eine mikrobiologische Verunreinigung gefunden worden war. Auslöser waren Kolibakterien. Dieser Erreger mit der Bezeichnung Escherichia coli (E.coli) deutet oft auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hin.