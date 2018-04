Trinkwasser in Limeshain verunreinigt: Abkochen erforderlich

Limeshain (dpa/lhe) - Eine mikrobiologische Verunreinigung ist beim Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Gemeinde Limeshain (Wetteraukreis) festgestellt worden. Wasser solle abgekocht werden, wenn es zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken zubereitet werde, machte die Gemeinde in einer Mitteilung an die Haushalte aufmerksam, die am Freitag auf der Internetseite veröffentlicht wurde. Zur Körperreinigung, zu Reinigungszwecken sowie für die Toilettenspülung könne das Leitungswasser weiterhin verwendet werden. Eine Entleerung der Warmwasser-Bereiter sei nicht erforderlich, hieß es weiter. Die Maßnahme sei in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt Friedberg erfolgt und müsse durchgeführt werden, bis erneute Trinkwasseruntersuchungen ein einwandfreies Ergebnis liefern. Zuvor hatte der Radiosender Hit Radio FFH über die Verunreinigung des Trinkwassers berichtet.