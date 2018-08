Trinkwasser knapp: Feuerwehr hilft mit Notleitung

Kelkheim/Kronberg (dpa/lhe) - Durch die anhaltende Trockenheit ist in zwei Taunus-Gemeinden das Trinkwasser knapp geworden. In den Kelkheimer Ortsteilen Ruppertshain und Eppenhain seien die Brunnen fast erschöpft, teilte der Magistrat am Montag mit. In der Nacht zum Montag sei daher eine Notleitung über Feuerwehrschläuche eingerichtet worden. 110 Kubikmeter Wasser stünden vorerst als Reserve in einem Hochbehälter zur Verfügung.