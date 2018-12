Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt: Abkochempfehlung

Gersfeld (dpa/lhe) - Das Trinkwasser in Teilen von Gersfeld in der Rhön ist mit Keimen belastet. Die Verunreinigungen seien bei Kontrollen von Trinkwasseranlagen aufgefallen, berichten die Stadt und die Stadtwerke. Entdeckt wurden Enterokokken und coliforme Keime, die die Grenzwerte überschritten. Die Bakterien können Durchfall auslösen. In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt Fulda wurde am Mittwochabend damit begonnen, das Trinkwasser zu chloren, wie Wassermeister Thomas Grösch am Donnerstag in Gersfeld sagte.