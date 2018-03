Trinkwasseralarm in Kassel: Tausende müssen Wasser abkochen

Kassel (dpa/lhe) - Kolibakterien im Trinkwasser haben Zehntausende von Menschen in Kassel am Wochenende zu ungewöhnlichen Vorsichtsmaßnahmen genötigt. Die Bewohner von acht Stadtteilen wurden bereits am Freitagabend dazu aufgerufen, das Leitungswasser vor dem Trinken, der Nahrungszubereitung, dem Waschen von Obst oder dem Zähneputzen abzukochen. Auch am Sonntag galt der Aufruf weiter. Nach Angaben der Städtischen Werke kann es noch mehrere Tage dauern, bis das Gesundheitsamt der Stadt Entwarnung gibt.