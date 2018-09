Trockener Sommer lässt Schäfer um ihre Existenz fürchten

In glühender Hitze steht eine Schafherde auf einer Weide. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Main/Kassel (dpa/lhe) - Futterknappheit als Folge der langen Trockenheit lässt manche Schäfer in Hessen um ihre Existenz fürchten. Statt erst im Winter müssten Halter ihre Tiere bereits jetzt zum Teil in den Stall stellen und füttern, weil sie auf den ausgedörrten Böden kein Futter mehr finden, heißt es vom hessischen Verband für Schafzucht und -haltung in Kassel. Für die Schäfer bedeute das eine Doppelbelastung: Sie müssten für die längere Fütterperiode Futter zukaufen - und das zu derzeit sehr hohen Preisen bei fast keinem Angebot.