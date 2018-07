Trockenes Wochenende im Land: Ironman bei 28 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Erst kann es ganz viel regnen, dann ist es wieder trocken: Zum bevorstehenden Wochenende ziehen aus Hessen auch die letzten Gewitterwolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach vorhersagte. In der Nacht auf Freitag klingen demnach Schauer, Blitz und Donner ab und der Himmel klart mehr und mehr auf. Am Samstag und Sonntag scheint dann wieder die Sonne vom meist tiefblauen Himmel und erwärmt die Luft bis auf 25 Grad in Nordhessen und 29 Grad im Süden.