Trockenheit: Stadt Frankfurt warnt vor abbrechenden Ästen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Braunes Laub, hängende Blätter: An den Frankfurter Stadtbäumen sind deutliche Folgen der wochenlangen Trockenheit zu sehen. Deshalb bestehe Gefahr von Astbruch, warnte die Stadt am Freitag in einer Mitteilung. Gefährdet seien besonders Pappeln, Rosskastanien, Eschen und Buchen. Die Bürger wurden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten in Parks und Grünanlagen, im Bereich von Straßenbäumen und im Stadtwald. Die Gefahr bestehe generell bei allen Bäumen, also auch auf allen privaten Grünflächen.