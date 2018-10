Trockenheit dauert an: Probleme bei Aussaat

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch nach monatelanger Trockenheit ist in Hessen kein ausgiebiger Regen in Sicht, um das Defizit auszugleichen. «Es fehlt die Regenmenge von ein bis zwei Monaten», sagte Hans Helmut Schmitt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Zwar habe es zwischenzeitlich einige Regenfälle gegeben, doch die grundlegende Situation sei noch immer angespannt. «Wir hatten wenige Jahre, die so heiß und trocken zugleich waren», sagte der Agrarmeteorologe. Schmitt führt die aktuelle Situation auf den Klimawandel zurück. Eine Auswertung für Geisenheim im Rheingau zeige, dass es zwischen April und Oktober dort etwa drei Grad zu warm gewesen sei. «Das bricht alle Rekorde», sagte Schmitt.