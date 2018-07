Trockenheit führt zu deutlich weniger Erträgen bei Getreide

Oztberg (dpa/lhe) - Die Bauern in Hessen befürchten aufgrund der seit dem Frühjahr anhaltenden Hitze und Trockenheit Ernteeinbußen beim Getreide von bis zu 30 Prozent. «Es ist dünn in diesem Jahr mit den Erträgen, aber wir haben gute Erntebedingungen», sagte der Präsident des Hessischen Bauernverbands, Karsten Schmal, am Mittwoch in Otzberg im Kreis Darmstadt-Dieburg. Allein zwischen Februar und Ende Juni habe ein gutes Drittel an Niederschlägen gefehlt. Andere Bundesländer im Osten und Norden seien aber entweder von der Trockenheit oder von Unwettern noch stärker betroffen.