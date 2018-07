Trockenheit in Hessen: Mehrere Flächenbrände

Im Vogelsbergkreis kam es zunächst zu einem Böschungsbrand auf 2000 Quadratmetern, wie der Stadtbrandinspektor der Stadt Herbstein mitteilte. Kaum habe die örtliche Freiwillige Feuerwehr die Flammen gelöscht gehabt, sei ein etwa 1000 Quadratmeter großer Stoppelacker in Brand geraten. Landwirte unterstützen die Feuerwehr durch Güllefässer, die mit Wasser gefüllt waren. Etwa drei Stunden nach dem ersten Feuer waren beide Brände gelöscht. Warum die Flächen brannten, ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt.

Im Taunus bei Wiesbaden fing am Dienstagmittag ein Waldgebiet Feuer. Ein Gebiet von etwa 2500 Quadratmetern im Bereich der rund 500 Meter hoch gelegenen Platte war betroffen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Brand war nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle. Weder Polizei noch Feuerwehr liegen derzeit Hinweise auf die Brandursache vor.

Nach dem Großbrand am Montag an einer Bahnstrecke im nordhessischen Baunatal hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, soll untersucht werden, ob möglicherweise Gleisbauarbeiten als Ursache für den Brand infrage kommen. 8000 Quadratmeter Wald und Böschung waren betroffen gewesen.