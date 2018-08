Trockenheit lässt Brötchenpreise wahrscheinlich steigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der schlechten Getreideernte in diesem Jahr werden wohl auch die Brötchen teurer. «Wenn der Mehlpreis steigt, muss das an den Verbraucher weitergegeben werden», sagte Stefan Körber, Geschäftsführer des Hessischen Bäckereiinnungsverbandes. Um wie viel Cent sich die Backwaren in den Filialen der 490 hessischen Bäckereibetriebe verteuern werden, lasse sich aber nicht sagen. Jeder Bäcker müsse sich das individuell ausrechnen. Eine Tonne Weizen ist in der Weizenbörse in Paris derzeit mit rund 200 Euro notiert. Das ist ein Viertel teurer als im August vergangenen Jahres.