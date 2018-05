Trotz Kritik: Börsen-Aufsichtsratschef Faber wiedergewählt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse, Joachim Faber, kann trotz viel Kritik von Aktionären seine dritte Amtszeit antreten. Die Anteilseigner wählten den 68-Jährigen bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Frankfurt mit mehr als 95 Prozent Zustimmung erneut in das Kontrollgremium des Dax-Konzerns.