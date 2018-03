Trotz S-Bahn-Tunnel-Sperrung: Verdi ruft zu Warnstreik auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines Warnstreiks und des gesperrten S-Bahn-Tunnels wird der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt am Mittwoch (28.3) überwiegend lahmgelegt. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, wollen kommenden Mittwoch die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs in Frankfurt und Wiesbaden ganztägig die Arbeit niederlegen. In der Main-Metropole sind davon die U- und Straßenbahnen betroffen, in Wiesbaden die Busse.