Trotz Schädlingsbekämpfer wieder Schaben in der Schule

Als Auslöser des Schaben-Befalls haben Kreis und Gemeinde zwei Mehrfamilienhäuser in Espenau ausgemacht. Die Verhältnisse in den Gebäuden seien «sehr schabenfreundlich». Die Kommune habe den Eigentümer zur Schädlingsbekämpfung verpflichtet. Eine Fachfirma sei bereits dreimal angerückt, mindestens drei weitere Einsätze seien notwendig. Die Kosten müsse der Hausbesitzer bezahlen, der nach Einschätzung des Kreises Teil des Problems ist. Die Bewohner nahm der Sprecher in Schutz: «Die Mieter leiden selbst darunter.»