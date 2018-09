Trotz Trockenheit: Imker steigern Ertrag bei Sommer-Honig

Die Zahlen ergeben sich aus den Angaben Tausender Imker bundesweit, die ihre Ernteergebnisse an das Dienstleistungszentrum übermittelt haben. In der Regel ernten Imker zweimal im Jahr ihren Honig. Die erste Honigernte beginnt in der Regel in der zweiten Maihälfte, die zweite folgt Mitte Juli.