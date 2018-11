Trübe Aussichten für das Wetter in der letzten Novemberwoche

Die neue Woche beginnt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach so, wie die alte endete: stark bewölkt und regnerisch. Gebietsweise fällt Sprühregen aus der grauen Wolkendecke. Im höheren Bergland geht der Niederschlag in Schneeregen über. In der Nacht zum Dienstag ist bei Tiefstwerten von minus vier Grad «Glätte durch Überfrieren wahrscheinlich», warnt der DWD.

Der Dienstag gestaltet sich der Prognose zufolge etwas freundlicher. Von Norden her reißen die Wolken auf. Der Regen lässt nach, so dass es weitgehend niederschlagsfrei wird. Es weht ein schwacher Ostwind. Der Mittwoch präsentiert sich wieder mit starken Wolken, Wind und Regen. Nachts sinken die Temperaturen erneut unter die Null-Grad-Marke mit der Gefahr von Glatteisbildung. Bis zum Donnerstagvormittag wandern die Niederschläge Richtung Westen weiter.