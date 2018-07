«Turbo-Sommer» gewinnt weiter an Fahrt

Ein Sonnenschirm steht am Sandstrand am See. Foto: Guido Kirchner/Archiv

Offenbach (dpa/lhe) - Der «Turbo-Sommer» gibt auch in Hessen in den kommenden Tagen weiter Vollgas mit Temperaturen um die 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag berichtete, kann es am Dienstag bis 34 Grad heiß werden - und das ist noch lange nicht der Temperatur-Höhepunkt. Am Mittwoch und Donnerstag sind örtliche Höchsttemperaturen bis 36 Grad möglich, so dass es gerade in den städtischen Ballungsgebieten nachts kaum unter 20 Grad abkühlt.