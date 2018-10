Typisches Herbstwetter ohne große Sturmereignisse

Offenbach (dpa/lhe) - Typisches Herbstwetter hält am Dienstag in Hessen Einzug, doch so stürmisch wie in Teilen Nordostdeutschlands wird es nicht. Lediglich in Nordhessen sowie im südhessischen Bergland könne es auch mal zu starken bis stürmischen Böen kommen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Morgen. Auch das seien aber ganz normale und häufige Windereignisse im Herbst - im Vergleich zu den vergangenen Wochen sei es jedoch natürlich durchaus ein Unterschied.