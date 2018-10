U-Ausschuss zur Vergabepraxis befragt weitere Zeugen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Vergabepraxis im hessischen Innenministerium will heute weitere Zeugen hören. Dabei geht es vor allem darum, ob vor der Anschaffung einer Sicherheitssoftware der US-Firma Palantir auch andere Anbieter ausreichend in Betracht gezogen wurden. Die Landtags-Opposition zieht dies in Zweifel.