Über 20 000 illegale Arzneimittel-Sendungen entdeckt

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Regierungspräsidium (RP) in Darmstadt hat im vergangenen Jahr über 20 000 illegale Arzneimittel-Sendungen aus dem Ausland entdeckt. Viele Briefe und Päckchen hätten in Online-Shops bestellte Potenz- und Schlankheitsmittel enthalten, teilte das RP am Montag mit. 2015 waren es noch rund 12 000 illegale Sendungen, seither sei die Zahl sprunghaft gestiegen. Die verdächtigen Sendungen werden vom Zoll am Frankfurter Flughafen und in Bad Hersfeld an das RP übergeben. Die illegale Einfuhr von Arzneimitteln ist eine Ordnungswidrigkeit, den Bestellern drohen kostenpflichtige Verwarnungen.