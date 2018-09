Überfall auf Geldtransporter: Täter weiter auf der Flucht

Limburg (dpa/lhe) - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Limburg sind die beiden mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Ein wohl zwischen 25 und 45 Jahre alter Mann habe am Montag auf einem Supermarktparkplatz den Fahrer des Transporters mit einer Pistole bedroht. Er stahl den Ermittlungen zufolge einen Geldbehälter und die Dienstwaffe des Fahrers. Zur genauen Geldmenge machte die Polizei keine Angabe, es habe sich jedoch um einen höheren Betrag gehandelt.