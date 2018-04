Überfall auf Juwelier: Zwei weitere Verdächtige festgenommen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Wenige Stunden nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Bad Homburg hat die Polizei die beiden weiteren mutmaßlichen Räuber geschnappt. Die Männer im Alter von 22 und 25 Jahren seien am Dienstagnachmittag in Frankfurt festgenommen worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Zwei Tatverdächtige waren bereits kurz nach dem Überfall erwischt worden. Das Quartett soll am Dienstag bei dem Raub in dem Juweliergeschäft vier Mitarbeiter mit Pfefferspray verletzt und wertvolle Uhren erbeutet haben. Die Beute wurde bislang nicht gefunden. Es war der zweite Überfall innerhalb von vier Jahren auf das Juweliergeschäft.