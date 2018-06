Überfall auf Schmuckhändler: Überlebende Frau äußert sich

Am Platz des Zeugentisches steht in einem Verhandlungssaal im Landgericht ein Mikrofon. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Raubmord an einem Schmuckhändler und Uhrmacher in Frankfurt-Griesheim hat die überlebende Ehefrau von erheblichen psychischen und körperlichen Folgen berichtet. Die 79-Jährige sprach am Montag vor dem Landgericht Frankfurt von schweren Gesichtsverletzungen, die ihr die drei Angeklagten im Oktober 2017 mit zahlreichen Tritten und Schlägen zugefügt hätten.