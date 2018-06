Übergriffe auf Lebensgefährtin - 33-Jähriger vor Gericht

Im Januar vergangenen Jahres setzte er laut Staatsanwaltschaft in der Wohnung der Frau verschiedene Kleidungsstücke in Brand. Im Juli kam es zum schwersten Fall: Vor einer Gaststätte in der Frankfurter Innenstadt soll der Bulgare die Frau niedergeschlagen und sie bis zur Bewusstlosigkeit getreten haben. Als ihr schließlich im Oktober mit Gewalt das Mobiltelefon abgenommen worden sei, griff die Polizei ein und der Mann kam in Untersuchungshaft.

Am ersten von acht geplanten Verhandlungstagen legte der Angeklagte ein Teilgeständnis ab. Die Frau habe ihn vor den Übergriffen provoziert. Auch habe sie trotz eines Kleinkindes regelmäßig große Mengen Alkohol und Kokain konsumiert und sei regelmäßig der Prostitution nachgegangen. Den Brand habe er aus Ärger darüber gelegt, wegen eines Freiers die Wohnung längere Zeit verlassen zu müssen.

Die Frau, die durch ihre umfangreichen Angaben die Anklage erst möglich machte, ist vor Gericht als Nebenklägerin vertreten. Sie soll Anfang Juli im Zeugenstand aussagen. Im August soll der Prozess voraussichtlich abgeschlossen werden.