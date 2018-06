Überhol-Unfall mit drei Toten: Bundesstraße wieder frei

Polizei und Sachverständige stehen an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 27. Foto: Nina Bastian

Marbach/Fulda (dpa) - Die drei Männer, die bei einem schweren Überhol-Unfall in der Nähe von Fulda tödlich verunglückt sind, waren 22, 45 und 53 Jahre alt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Sie saßen alle auf der Rückbank eines voll besetzten Autos. Der 20 Jahre alte Fahrer und der 42 Jahre alte Beifahrer in dem Wagen erlitten schwere Verletzungen.