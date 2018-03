Übersehene rote Ampel Ursache für Straßenbahn-Unfall

Kassel (dpa/lhe) - Eine übersehene rote Ampel ist vermutlich die Ursache für den Zusammenprall eines Lastwagens mit einer Straßenbahn am Montagmorgen in Kassel. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Sattelzugs nach vorläufigem Ermittlungsstand trotz des roten Signals auf die die Fahrbahn kreuzenden Schienen gefahren. Dort prallte sein Fahrzeug gegen die stadteinwärts fahrende Tram. Den entstandenen Schaden schätzten die Ermittler auf mehr als eine Million Euro. Sowohl die Straßenbahn als auch der Lkw wurden erheblich beschädigt. Allein der Schaden an der Bahn könne sich auf eine Million Euro belaufen, der am Lastwagen auf etwa 100 000 Euro.