Übersetzer in Marseille? Trapp antwortet zweisprachig

Gießen (dpa/lhe) - Eine 54-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwoch in Gießen an den Folgen eines Unfalls gestorben. Sie war laut Polizei am Dienstag auf der Landstraße bei Allendorf (Kreis Gießen) bei dem Versuch, ein Fahrzeug zu überholen, von der (...)