Überwiegend Frauen in Hessens Gesundheitswesen beschäftigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im hessischen Gesundheitswesen arbeiten überwiegend Frauen. Von den rund 425 800 Beschäftigten in der Branche im Jahr 2016 seien über 72 Prozent Frauen gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Der größte Teil der weiblichen Mitarbeiter sei dabei in den hessischen Pflegeeinrichtungen im Einsatz gewesen.