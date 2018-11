Üble Streiche und Attacken überschatten Halloween

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nicht nur üble Streiche, sondern auch Attacken gegen Menschen und Vandalismus haben auch in diesem Jahr die Partys an Halloween überschattet. In Frankfurt wurden Polizisten und Feuerwehrleute bei einem Einsatz mit Steinen beworfen. Zudem sei ein Fahrgast in einem Bus von einem Stein getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Mainmetropole wurden in der Nacht mehrere Straßen- und U-Bahnen aus dem Verkehr gezogen, nachdem sie mit Eiern und Steinen beworfen worden waren.