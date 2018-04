Ulla von Brandenburg gestaltet Kunstwerk auf Mathildenhöhe

Die Einzelschau der Malerin, Grafikerin, Objekt- und Medienkünstlerin, die in Karlsruhe, Hamburg und Paris lebt, wird vom 10. Juni bis 16. September gezeigt und ist derzeit noch in der Entstehung. Von Brandenburg verknüpfe in ihren Arbeiten verschiedene Gattungen wie Skulptur, Installation, Film, Performance, Scherenschnitte und Wandzeichnungen zu symbolreichen Gesamtinszenierungen. Die Mathildenhöhe will mit ihrer historischen Künstlerkolonie in rund zweieinhalb Jahren Unesco-Welterbe werden.