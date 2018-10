Umfrage: Bildung Topthema für die Hessen im Wahlkampf

Wiesbaden/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Die Bildungspolitik ist für die Hessen nach einer Umfrage das wichtigste Thema im Landtagswahlkampf. An Nummer zwei rangiert die Flüchtlingsfrage vor den Problemen auf dem Wohnungsmarkt und im Verkehr. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Hessen im Auftrag von Hitradio FFH und der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» am Donnerstag. Dieses Ranking hatte sich auch schon im Hessentrend gezeigt, der fünf Wochen vor der Landtagswahl am 28. Oktober veröffentlicht wurde.