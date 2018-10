Umfrage: Grüne könnten in Hessen zweitstärkste Kraft werden

Wiesbaden/Mainz (dpa/lhe) - Nach der Landtagswahl in Bayern könnten auch in Hessen die Grünen einer Umfrage zufolge zweitstärkste Kraft werden. Würde schon kommenden Sonntag gewählt, käme die CDU nur noch auf 26 Prozent, die SPD auf 20 und die Grünen kämen auf 22 Prozent, berichtete das ZDF am Donnerstag unter Berufung auf eine Politbarometer-Umfrage online. Die Linke liegt dabei bei acht Prozent, die FDP ebenfalls bei acht Prozent und die AfD käme auf zwölf Prozent.