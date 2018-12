Umfrage: Mitglieder der Junge Union favorisieren Merz

Wiesbaden (dpa/lhe) - In einer Umfrage der Jungen Union (JU) in Hessen haben 64,7 Prozent der Parteimitglieder Friedrich Merz als neuen CDU-Bundesvorsitzenden favorisiert. Das teilte die Jugendorganisation der CDU am Mittwoch in Wiesbaden mit. Auf Annegret Kramp-Karrenbauer seien 23,7 Prozent der Stimmen entfallen, Jens Spahn folge mit 11,6 Prozent auf Platz drei.