Umfrage: Tarek Al-Wazir beliebtester Politiker in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) ist einer Umfrage zufolge der beliebteste Politiker in Hessen. Dahinter folgen Regierungschef Volker Bouffier (CDU) und SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, wie die Untersuchung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag von «FAZ» und Hit Radio FFH ergab. Bewertet werden konnten die Politiker auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf. Al-Wazir, der Minister für Wirtschaft und Verkehr ist, erreichte demnach den Wert plus 1,3. Es folgen Bouffier (+1,2) und Schäfer-Gümbel (+1,0).