Umfrage zu möglicher neuer Pflegekammer gestartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Pflegekräfte werden in den kommenden Wochen nach ihrer Meinung zur möglichen Einrichtung einer Pflegekammer befragt. In diesen Tagen gehen die Briefe mit Unterlagen für jeden Mitarbeiter an die Pflegeeinrichtungen, teilte der stellvertretende Sprecher des Sozialministeriums, Markus Büttner, am Freitag in Wiesbaden mit. Die Umfrage richte sich an rund 55 000 Pflegekräfte und wird vom Statistischen Landesamt koordiniert.