Umfrage zur Hessen-Wahl: SPD verliert gegen die CDU an Boden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund vier Monate vor der Landtagswahl in Hessen ist die oppositionelle SPD einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zurückgefallen. Wie der Hessische Rundfunk (hr) in seinem «Hessentrend» am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, vergrößerte sich der Abstand zwischen den Sozialdemokraten und der regierenden CDU. Während die Union bei 31 Prozent bleibt, verlor die SPD im Vergleich zum vorigen «Hessentrend» im Januar 2018 drei Prozentpunkte. Sie kommt laut Umfrage nur noch auf 22 Prozent. In Hessen soll am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden. Derzeit regiert eine schwarz-grüne Koalition.