Umgebaute Scheune in Usingen abgebrannt: Einsturzgefahr

Usingen (dpa/lhe) - Beim Brand einer zu einem Wohnhaus umgebauten ehemaligen Scheune in Usingen (Hochtaunuskreis) ist das Haus am Samstag teilweise eingestürzt. Mehr als 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren mit Lösch- und Kühlarbeiten beschäftigt, wie der Usinger Stadtbrandinspektor Michael Grau sagte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ein Sprecher der Polizei bezifferte die Schadenshöhe am Sonntag auf etwa 200 000 Euro. Wieso das Feuer ausbrach, war noch unklar.