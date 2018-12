Umgekippter Lkw blockiert Autobahn

Linden (dpa/lhe) - Ein mit Bauschutt beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 45 umgekippt und hat dadurch für eine Vollsperrung gesorgt. Das Fahrzeug sei am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache in einer Baustelle zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz zur Seite gestürzt, teilte die Polizei in Gießen mit. Alle Fahrbahnen Richtungen Dortmund waren zunächst blockiert, in der Gegenrichtung nach Hanau war eine Spur dicht. Es bildeten sich Staus. Die Bergungsarbeiten sollten mehrere Stunden dauern. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, weil eine im Stau stehende Person medizinische Hilfe benötigte.