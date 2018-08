Umspannwerke für E-Lastwagen-Teststrecke aufgestellt

Darmstadt (dpa/lhe) - An der ersten deutschen Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung sind zwei Umspannwerke aufgestellt worden. Die sogenannten Gleichrichterunterwerke stellen den Strom aus dem öffentlichen Netz für die Oberleitungen bereit, wie die Verkehrsbehörde Hessen mobil am Mittwoch berichtete. Die jeweils rund 20 Tonnen schweren Container seien mit einem Tieflader geliefert und mit einem Kran auf die vorbereiteten Fundamente an der stark befahrenen Autobahn 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt gestellt worden.