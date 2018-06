Umweltauflagen: Kleine Wasserkraftwerke fürchten um Existenz

Das Wasserkraftwerk am ehemaligen Buderus-Wehr in Lollar mit dem Fisch-Kanu-Pass. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Das Wasserkraftwerk am ehemaligen Buderus-Wehr in Lollar mit dem Fisch-Kanu-Pass. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Lollar/Kassel (dpa/lhe) - Schärfere Umweltauflagen machen kleinen Wasserkraftwerken in Hessen zu schaffen. Ein neuer Erlass des Landes schreibe Mindestwassermengen in Flüssen vor und zwinge die Betreiber zur Aufgabe ihres Mühlenbetriebes, sagt Ronald Steinhoff von der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke im mittelhessischen Lollar. Man gehe davon aus, dass der Verlust von Strom aus Wasserkraft bis zu 120 Gigawattstunden pro Jahr betragen könnte. «Dies entspricht rund fünf Prozent des Gesamtanteiles des stetigen, erneuerbaren Stromes in Hessen und damit der Versorgung einer Kleinstadt wie Marburg», erklärt Steinhoff.