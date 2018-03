Umwelthilfe misst Stickoxid-Belastung: Auch Alsfeld im Fokus

Berlin/Alsfeld (dpa/lhe) - Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert in der Debatte um schmutzige Stadtluft und Diesel-Abgase den Fokus auf einzelne Messstellen und fordert Unterstützung für viel mehr Gemeinden. «Wir wollen darauf hinweisen, dass wir eine flächendeckende Bedrohung haben», sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Donnerstag in Berlin, wo er eigene Messungen des Umweltschutz-Vereins vorstellte. Demnach ist neben den vom Umweltbundesamt benannten Städten noch in weiteren, auch kleineren Orten die Luft relativ stark mit Stickstoffdioxid belastet, das auch aus Diesel-Abgasen kommt. Genannt wurde dabei unter anderem das hessische Alsfeld. Die DUH-Messungen entsprechen allerdings nicht den amtlichen Kriterien.