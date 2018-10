Umwelthilfe reicht Klage zu Dieselfahrverbot ein

Nach Daten des Umweltbundesamtes hatte Limburg 2017 den Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel deutlich überschritten. Die Stadt an der Lahn gehört zu den am meisten belasteten Städten in Deutschland. Mit einer ähnlichen Klage hatte die Deutsche Umwelthilfe bereits für Frankfurt ein Urteil für ein großflächiges Dieselfahrverbot erstritten. Gerichtsverhandlungen für Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach stehen noch aus.

Nach einer Entscheidung des Wiesbadener Verwaltungsgerichts droht Fahrern älterer Dieselautos im kommenden Jahr in Frankfurt ein großflächiges Fahrverbot. Demnach sind von Februar 2019 an Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 betroffen, vom 1. September an auch Euro-5-Diesel.