Umwelthilfe verklagt Offenbach wegen hoher Luftbelastung

Die Deutsche Umwelthilfe hat in Hessen unter anderem bereits Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt verklagt. Wann das Wiesbadener Verwaltungsgericht über mögliche Dieselfahrverbote in den Städten verhandelt wird, ist jedoch noch offen. Die Kammer wartet nach Angaben eines Sprechers noch auf eine Stellungnahme des Umweltbundesamtes. Mindestens fünf Städte hatten im vergangenen Jahr in Hessen nach Auskunft des Umweltbundesamtes den Stickoxid-Grenzwert nicht eingehalten. Neben Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt waren dies Limburg und Gießen.