Umweltministerin stellt neue Strategie fürs Ried vor

Nach Angaben des hessischen Umweltministeriums sind bei Analysen im Jahr 2015 mehr als 100 von 295 untersuchten Spurenstoffen an den Oberflächen- und Grundwassermessstellen nachgewiesen worden. Besonders häufig waren demnach Stoffe aus Arzneimitteln. Aber auch das in Geschirrspülmittel vorhandene Benzotriazol oder die in Insektenabwehrmitteln enthaltene Icaridinsäure wurden häufiger nachgewiesen.